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مانشستر يونايتد يرفض عرض ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتمسك بإستمرار نجمه الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل، ورفض التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن طلب من مانشستر يونايتد، تحديد السعر الأولي للتفاوض بشأن التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي، إلا أن رد الشياطين الحمر

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كان صادما مؤكدا أن الفرنسي غير قابل للانتقال.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى وجود اهتمام عديد من الأندية بضم بول بوجبا، مثل ريال مدريد ويوفنتوس، بالإضافة لرغبة اللاعب نفسه في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

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