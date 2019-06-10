اتحاد الكرة يُحدد موعد السوبر المصري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد مباراة السوبر الخاصة بالموسم الماضي، والتي تجمع الأهليبطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.
وأعلنت اللجنة إقامة المباراة يوم 18
ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر للموسم الحالي بين الدورين في الموسم المقبل.
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