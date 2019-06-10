اتحاد الكرة يُحدد موعد السوبر المصري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد مباراة السوبر الخاصة بالموسم الماضي، والتي تجمع الأهلي

بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة يوم 18

سبتمبر المقبل، دون تحديد مكان إقامتها سواء كانت داخل أو خارج مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر للموسم الحالي بين الدورين في الموسم المقبل.