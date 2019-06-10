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اتحاد الكرة يُحدد موعد السوبر المصري

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد مباراة السوبر الخاصة بالموسم الماضي، والتي تجمع الأهلي

بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة يوم 18

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سبتمبر المقبل، دون تحديد مكان إقامتها سواء كانت داخل أو خارج مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر للموسم الحالي بين الدورين في الموسم المقبل.

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