شاهد .. اتحاد الكرة يعلن التصور النهائي للدوري والكأس

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، التصور النهائي لمباريات الدوري وكأس مصر المتبقية، حيث تستكمل البطولتين بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. الأفريقية 2019. وتقرر أن يواجه الزمالك الجونة والإسماعيلي والأهلي أيام 23 و26 و30 يوليو، ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم 26 من نفس الشهر. أما مباريات كأس مصر، فيلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 28 أغسطس في ملعب برج العرب، فيما تقام المباراة النهائية يوم 9 سبتمبر المقبل.

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