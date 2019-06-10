كوتينيو يعترف أن موسمة مع برشلونة كان سيئاً للغاية

أكد فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة، أن موسمه كان سيئًا للغاية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا، بالبرازيل.



واعترف صانع ألعاب برشلونة، الذي رشحته تقارير عديدة للرحيل عن النادي هذا الصيف، أنه لم يقدم أفضل مواسمه.



وقال كوتينيو قي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أقدم موسما جيدا.. أدائي كان أسوأ بكثير مما توقعت".



وأضاف نجم برشلونة: "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة من جديد، تأتي من خلال العمل الجاد، وأنا أقوم بذلك".



وارتبط اسم كوتينيو بالرحيل عن كامب نو هذا الصيف، بعدما قدم مستويات متواضعة للغاية، وتعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير البارسا.



وأبدى أكثر من نادٍ اهتمامه بضم كوتينيو في الميركاتو الصيفي، مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي.



المصدر: موقع كورة

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