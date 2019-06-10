جريزمان يحسم مستقبله بين برشلونة وسان جيرمان

قالت تقارير صحفية اليوم الإثنين، إن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، يعرف بالفعل وجهته المقبلة، في الموسم المقبل.



وكان جريزمان قد أكد أنه سيغادر أتلتيكو مدريد، في شهر يوليو/ تموز المقبل، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان.



ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن جريزمان سيبقى في إسبانيا في الموسم المقبل، من أجل الانتقال إلى برشلونة.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سان جيرمان لا ينافس للحصول على خدمات جريزمان، وإنما لديه أولويات أخرى في الميركاتو الصيفي.



ومن المقرر أن تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الأتليتي، في يوليو/ تموز المقبل، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.



وارتبط اسم جريزمان بالانتقال لبرشلونة، بعد نهاية سيئة لموسم البارسا، الذي ودع خلاله دوري الأبطال، وختمه بخسارة لقب كأس إسبانيا.



المصدر: موقع كورة