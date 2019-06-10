اونلاين | Ramos VS Berg مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد (تصفيات يورو 2020) مباشرة Spain بث مباشر مباراة السويد واسبانيا yalla shoot

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مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS اليوم في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة HD1.

مباراة إسبانيا والسويد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستبث مباراة إسبانيا والسويد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

اسبانيا Vs السويد.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات – الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب سانتياغو برنابيو .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

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10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .