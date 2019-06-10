الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | يلا شوت Spain مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر بتاريخ 10-06-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 رابط مباراة إسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Spain مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر بتاريخ 10-06-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 رابط مباراة إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسبانيا Vs السويد.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات – الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب سانتياغو برنابيو .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

Advertisements

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا