اونلاين | يلا شوت Spain مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر بتاريخ 10-06-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 رابط مباراة إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Spain مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر بتاريخ 10-06-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 رابط مباراة إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اسبانيا Vs السويد.
البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات – الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : ملعب سانتياغو برنابيو .
المعلق : عصام الشوالي .
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .