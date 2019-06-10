رياضة | صراع انجليزي على خطف زميل رونالدو

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أكد برونو فرنانديز نجم نادي سبورتينج لشبونة ومنتخب البرتغال، أنه سعيد مع فريقه ولكنه سيفكرفي أخذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية وذلك خلال الفترة المقبلة.

واعترف لاعب خط وسط منتخب البرتغال، أنه سيتحدث مع سبورتنج لشبونة بشأن مغادرته في حالة وجود عرض جديد من نادٍ كبير له هذا الصيف.

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كما أبدى برونو البالغ من العمر 24 عامًا إعجابه بفوز البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية مساء الأحد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أداء فيرنانديز الذي سجل 32 وساهم بـ18 تمريرة حاسمة خلال 50 مباراة الموسم الماضي قد جذب اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.

الجدير بالذكر أن فيرنانديز بدأ مسيرته الكروية مع نادي بوافيشتا ثم لعب في الدوري الايطالي مع أودينيزي وسامبدوريا وانتقل إلى سبورتينج لشبونة في يوليو 2017.