رياضة | خاص| الدماطي: الأهلي لن يتراجع عن قراراته ونجهز بيانا للرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الدماطي: الأهلي لن يتراجع عن قراراته ونجهز بيانا للرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لا نيه عن التراجع في قرارات مجلس الإدارة السابق، وسيتم إصدار بيان بعد قليل للرد على مواعيد الدوري العام.

وأضاف في تصريحات خاصة ل" الخليج 365 الرياضي"، أن محمود الخطيب رئيس النادي، دعا لإجتماع طارئ وسيتم الرد خلال ساعات حول موقف النادي".

وتابع، "النادي ملتزم بكل قراراته السابقة، واتخذ إجراءاته الكاملة بالحفاظ على حقوقه بتقديم شكوى رسمية للتحكيم والتسوية للفصل فيها".

وكان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، كشف عن مواعيد بطولة الدوري العام عقب نهاية الأمم الإفريقية، والتي جاء فيها مواجهة الأهلي للزمالك، في ختام المسابقة يوم 30 يوليو المقبل.