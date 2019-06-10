رياضة | ريال مدريد يُضيق الخناق على "بيل" بإجراءات مفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُضيق الخناق على "بيل" بإجراءات مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إقالة إثنين من أخصائي العلاج في ريال مدريد، واحد منهم قريب من جاريث بيل، وهو قرار اثار استغراب غرفة الملابس.

وأفادت تقارير صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يُقرر احداث تغييرات في الطاقم الطبي والإعدادي للموسم القادم، خروج بينتوس إلى انتر ميلان لن يكون التغيير الوحيد. النادي ابلغ كل من ڤيكتور فونيسكا و جايمي بينيتو انهم خارج النادي الموسم المُقبل.

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كان ڤيكتور أحد أكثر أخصائيي العلاج الطبيعي المخضرمين في ريال مدريد ، وكان مرتبطًا جدًا بمارسيلو ، في حين كان بينيتو أقرب شخص إلى جاريث بيل في غرفة الملابس، كما وثق به كروس ومودريتش، خروج الاثنين اثار استغراب اللاعبين.

خروج بينيتو سيأثر كثيراً على بيل حيث ان الويلزي قريب جداً من الأخصائي وسبق وان طلب من ريال مدريد السماح لـ بينيتو بالسفر معه إلى يورو 2016.

ريال مدريد يعمل مع الطبيب ميهيك المسؤول عن الخدمات الطبية في النادي لتطوير الفريق وإيجاد الأفضل. التغييرات التي حدثت كانت غريبة بعض الشيء لدى بعض اللاعبين.