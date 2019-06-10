رياضة | ساري يخطف نجمي تشيلسي إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يخطف نجمي تشيلسي إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الانجليزي، لاستقطاب ثنائي البلوز معه حال الرحيل لتدريب يوفنتوس الايطالي بدايةً من الموسم الرياضي الجديد. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ساري يريد الثنائي إيمرسون بالميري وجونزالو هيجواين معه حال تدريب يوفنتوس خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليجري. وذكرت صحيفة "سكاي سبورت" أن نادي تشيلسي قد يعلن رحيل مدربه الفائز بلقب الدوري الأوروبي وذلك خلال 24 ساعة. فيما أشارت الـ"صن" أن ساري يستعد لقيادة يوفنتوس في صفقة مالية ضخمة وأنه رغم النتائج الجيدة له مع البلوز لكن لم ينال تقدير واحترام جماهير النادي الانجليزي.

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