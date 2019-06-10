رياضة | برشلونة والتحذير الأخير لنجم الفريق قبل قرار الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة والتحذير الأخير لنجم الفريق قبل قرار الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​ جناح ​برشلونة​ الاسباني، عادة سوء سلوكه ومشاكله الكثيرة داخل النادي الكتالوني لذلك الإدارة قد وجهت تحذير شديد اللهجة إليه.

وذكرت صحفية "آس" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة عبروا عن استيائهم من تصرفات نجم البارسا بسبب سوء تصرفاته في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عثمان ديمبلي قد تأخر عن تدريبات الفريق أكثر من مرة وكان آخرها في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا وهي المباراة التي خسرها البارسا.

وقالت التقارير أن مسؤولي نادي برشلونة قد وجهوا تهديد شديد اللهجة للدولي الفرنسي بوضعه على لائحة الانتقالات الصيفية حال استمرت تصرفاته.