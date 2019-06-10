رياضة | هل "زيدان" هو المدرب المثالي لـ "هازارد" ؟ مدرب بلجيكا يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل "زيدان" هو المدرب المثالي لـ "هازارد" ؟ مدرب بلجيكا يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا أن البقاء في تشيلسي لمشروع جديد أو الذهاب إلى نادي آخر كانت لحظة بدت وكأن شيئًا ما سيحدث بالنسبة للاعب البلجيكي إيدين هازارد، الي انضم لصفوف ريال مدريد ، لكنه لم يلاحظه متأثرًا أبدًا.

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة "الآس": "هل قدمت له النصيحة؟ لا ، لأننا كنا في هذا الوضع لمدة عام منذ كأس العالم، كان الأمر مستمرًا وقد أخذ الأمر بهدوء كبير لقد أعطانا مثالاً، في مجتمع اليوم، على أن اللاعب يمكن أن يحترم عقده وناديه وهذا من هناك أعطى كل ما لديه وكان دائمًا يحترم الموقف".

وأضاف: "(هل يمكنك التحدث عنه مع زيدان؟) لا ، لأنه كان هناك موقف واضح للغاية كل ما يراه ايدن هو ما هو عليه ، إنه محترم للغاية وكان يتصرف مثل لاعب تشيلسي حتى يتم الإعلان من الآن فصاعدًا سيكون لاعبًا في مدريد ، لكنه كان مثالًا على الإحترافية".

وواصل: "(هل زيزو هو المدرب المثالي له؟) كان الأمر دائمًا واضحًا للغاية ، حيث كنت شابًا ، كنت أنظر إلى شخصية زيدان أن يكون هازارد قادرًا على العمل معه سيمنحهم أولاً اتصالًا في الجزء الإنساني ، ومن هناك يصبح كل شيء سهلاً للغاية".

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وتابع: "ايدين، يبلغ من العمر 28 عامًا ، وقد عاش في دول مختلفة ، لن يحتاج إلى فترة تكيف حتى لو كان قد وصل إلى دوري جديد لأنه على اتصال مع المدرب. علاقته مع زيدان ستكون ناجحة جدا".

وأكمل: "هناك العديد من الأسماء واللاعبين التي أصبحت شعبيتهم كبيرة ، ولكن بعد ذلك عليك أن تنظر إلى جوهر ما لدى اللاعب ، وكيف يؤثر على المجموعة ، على سبيل المثال ، التأثير الذي كان لـ ايدن على تشيلسي للفوز بالدوري الاوروبي او مستواه مع بلجيكا في المونديال".

واختتم: "هازارد يعتمد على المواهب الفردية التي يتمتع بها ، وهو أمر استثنائي ، ولكن داخل هيكل الفريق ، وهذا يمنحه دائمًا ميزة على أي اسم آخر يمكن ذكره".