رياضة | خاص.. الزمالك يرغب في إقامة قمة يوليو على ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يرغب في إقامة قمة يوليو على ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 30يوليو المقبل على ستاد القاهرة وعدم نقلها إلى برج العرب.

وجاء طلب مسئولو الزمالك بإعتبار أن المباراة ستقام عقب بطولة أمم افريقيا 2019 وعدم وجود داعي لنقل القمة إلى برج العرب.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة القمة يوم 30 يوليو المقبل بشكل رسمي.

ويرفض مسئولو الزمالك خوض اللقاء في برج العرب لتوفير المجهود على اللاعبين وعناء السفر بالإضافة إلى إستغلال أرضية ستاد القاهرة المميزة بعد أعمال التجديد فيها.

ويخوض الزمالك 3 مباريات بعد أمم افريقيا أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي ليحددوا مستقبل الفرق المشاركة في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.