رياضة | أول تعليق من مدرب بلجيكا حول انتقال هازارد لريال مدريد

وقال مارتينيز: "هازارد تطور بشكل عظيم على مستوى الشخصية إن المسؤولية الكبيرة التي أُعطيت له، ايدين مرجع للفريق، هو الكابتن".

روبيرتو مارتينيز :"لطريقة التي كان قدوة بها هي ما ساعد المجموعة على الحصول على الكثير من الصفاء عندما تكون هناك حاجة لذلك ، لديه دائمًا تناسق عاطفي ، وهو ما يعني أنه مستعد لقيادة أي مشروع"

وأضاف: "هازارد في الملعب غير متوازن دائمًا ، لديه قوة في الجزء السفلي من الجسم يسمح له بالخروج بالكرة يمينًا أو يسارًا ...هو قصير جدًا ويساعده هذا للخروج من المواقف الفردية التي لا يستطيع اللاعبون الآخرون التعامل معها".

وواصل: "هازارد يستطيع إتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة في الثلث الأخير من الملعب ما لديه هو أن العواطف لا تؤثر عليه، ولا حتى ما يقال عنه إنه شخص هادئ للغاية، شديد التركيز، هادئ للغاية إنه دائمًا ما يكون مألوفًا جدًا، 100% مع العائلة و100% مع المجموعة".

واستطرد: "إنه إنسان ، وكان لديه رد فعل طبيعي من الرغبة في معرفة ما سيحدث في حلقة كرة القدم القادمة ما كان واضحًا هو أنه قد أمضى عامًا في عقده وأنه يتعين عليه إيجاد حل بطريقة أو بأخرى".