رياضة | عاجل.. الأهلي يجهز ملف كامل لشكوى الجبلاية إلى الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يجهز ملف كامل لشكوى الجبلاية إلى الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو النادي الأهلي راية التحدي مع اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة بعد البيان الصادر مساء اليوم الاثنين واستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر موثوق بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي" أن مجلس الإدارة استقر على التصعيد ضد الجبلاية خلال الساعات القادمة بعد تقديم شكوتين الي لجنة التحكيم والتسوية باللجنة الأوليمبية، ولجنة فض المنازعات باتحاد الكرة.

وأشار إلى أن الشئون القانونية في النادي الأهلي تجهز ملفاً كاملاً عن أزمة مؤجلات الدوري لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية، لحفظ حقوق النادي.