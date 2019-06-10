رياضة | عاجل.. أول رد من الأهلي على بيان اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الأهلي على بيان اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على البيان الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم، باستكمال مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر عقب بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر يوم 21 من الشهر الجاري.

وقال مرجان في تعليقه على بيان اتحاد الكرة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"لا تراجع ولا استسلام حول القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، في الاجتماع السابق وسنواصل التصعيد".

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وأضاف :"قمنا بتقديم شكوى في لجنة التظلمات بالأمس، واليوم قدمنا شكوى أخرى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي ، وسنواصل في الشكاوي حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولي أن من حق النادي الدفاع عن حقوقه".

وتابع "الأهلي عندما يتخذ قرارا لا يتراجع فيه، فهو يسعى دائما للحفاظ على حقوقه مثلما يحافظ اتحاد الكرة على حقوقه".

وأتم حديثه :"الأهلي يتخذ دائما الطرق الشرعية ولا يسلك طرق أخرى أو الخروج في وسائل الإعلام ويتحدث بأساليب لا يقبلها أحد، وفي النهاية لن نتنازل عن حقوقنا".