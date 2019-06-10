رياضة | مواعيد مباريات بطولة كأس مصر بعد بيان الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات بطولة كأس مصر بعد بيان الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات كأس مصر هذا الموسم والذى سيقام في شهور أغسطس وسبتمبر، أي بعد إنتهاء بطولة الدوري المصري وبعد كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وجائت المواعيد كالأتي :

وسيقام لقاء النادي الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات دور الـ 16 من المسابقة، يوم الأربعاء الموافق، 28 اغسطس في تمام الثامنة مساءاً علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز نظيره حرس الحدود يوم 1 سبتمبر في تمام السادسة مساءاً علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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بينما يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم 1 سبتمبر المقبل علي ملعب السلام في تمام التاسعة ونصف مساءاً

ثم يواجه الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم الخميس الخامس من سبتمبر في تمام التاسعة مساءاً علي ملعب الإسماعيلية.

بينما يواجه الفائز من الأهلي وبيراميدز والفائز من الفريقين وحرس الحدود، نادي بتروجت علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام التاسعة ونصف مساءاً يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويقام نهائي بطولة كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي يوم 9 سبتمبر في تمام الثامنة مساءاً.