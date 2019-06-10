رياضة | لماذا يريد "مبابي" الانتقال لريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يريد "مبابي" الانتقال لريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر في الفوز بالكرة الذهبية مع نادي ريال مدريد الإسباني.

هذه بعض الكلمات التي كتبها الصحفي الفرنسي فريدريك هيرميل في مقاله الأخير في صحيفة "آس"، تنبأ سابقًا بعودة زيدان إلى مدريد ، ويوضح الآن أن مبابي مجنون بفكرة العب في سانتياجو بيرنابيو.

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وذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن مبابي سئم من موقف الخليفي لصالح نيمار وعدم الفوز بالبطولات التي يرغب فيها بشدة، وهو أمر يؤلمه أيضًا في وقت الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية، والتي بعد الفوز بكأس العالم في الصيف الماضي، لم يدخل المنصة.

لا يفكر اللاعب إلا في اللعب في ريال مدريد بناءً على أوامر من زيدان، حيث يعتقد أنه سيحصد كل الألقاب التي يريدها، سواء بشكل فردي أو جماعي.

ويريد مبابي أن يأتي إلى ريال مدريد، لكن ليس ذلك فحسب، ولكنه ينوي فعل ذلك بالفعل، فكرة التأجيل حتى 2021 لا تقنع اللاعب الذي يريد أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن.