رياضة | عاجل.. خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصعيد أزمة مؤجلات الدوري الممتاز خلال الساعات القادمة بعد البيان الصادر من اتحاد الكرة مساء اليوم الاثنين.

وأعلن النادي الأهلي في بيان سابق رفضه استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويدرس النادي الأهلي شكوى اتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كخطوة تصعيدية أخيرة بعد الشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية ومركز التحكيم والتسوية باللجنة الأولمبية.