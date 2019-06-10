رياضة | محمد صلاح يصطاد سمكة عملاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يصطاد سمكة عملاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، في صورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يصطاد سمكة كبيرة من أعماق البحر الأحمر، حيثُ يقضي هناك فترة راحة خاصة.

وقام نجم منتخبنا الوطني بنشر صورة خلال تواجده على يخت مع السمكة العملاقة التي اصطادها وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقضي "مو صلاح" فترة راحة خاصة في الجونة ومن ثم سوف يستعد لقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستبدأ بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 مع نادي ليفربول بعد الفوز على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0 حيثُ سجل "صلاح" الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة "2".