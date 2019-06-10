شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الـ3 ساعات بين الخطيب وأبوريدة فى حضور الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهرت بوادر انفراجة فى أزمة النادى الأهلى مع اتحاد الكرة، وذلك بعد الجلسة الودية التى عقدها محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وهانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بدعوة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والتى عُقدت مساء أمس ، الأحد، فى مركز إعداد القادة فى الجبلاية.

واستمرت الجلسة قرابة ثلاث ساعات، لبحث حل الأزمة القائمة بين الأهلى واتحاد الكرة، بعدما قرر مسؤولو القلعة الحمراء تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة فى لجنة التظلمات لتلبيه مطالب االنادى الأهلى لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى الموسم الحالى، بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة، وفقاً لوجهة نظر القلعة الحمراء.

حيث جاءت أبرز رغبات الأهلى: فتح باب القيد المحلى فى الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقى بحد أقصى 10/7/2019، حتى تتمكن الأندية المصرية التى يتقرر مشاركتها فى بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين فى الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

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ورصدت «المصرى اليوم» كواليس الجلسة التى جمعت الخطيب وأبوريدة فى حضور وزير الشباب والرياضة، حيث أكد رئيس الأهلى فى بداية الحديث أنه سيلجأ لكافة القنوات الشرعية التى أقرها القانون، دفاعاً عن حقوقه المشروعة، التى تخدم الصالح العام لكافة الأندية، ووجه حديثه لأبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، قائلاً له: «أنتم أخطأتم فى العديد من القرارات الخاصة بمسابقة الدورى الموسم الحالى»، لافتا إلى أن الأهلى لا يرغب فى وضع العراقيل ولكنه يبحث عن مصالح جميع الأندية من خلال الطلبات التى ينادى بها، وعلى رأسها مشكلة القيد الإفريقى.

واعترف هانى أبوريدة بصحة مطالب الأهلى، مؤكدا أنه بالفعل كان هناك بعض الأخطاء ولكن كانت مفروضة على الجبلاية بسبب ضغط المباريات ومشاركة الأهلى والزمالك والإسماعيلى فى أكثر من بطولة وهو ما جعل الموسم به العديد من الأزمات، وعن مشكلة القيد الإفريقى، تعهد أبوريدة بحلها، وأوضح أنه حصل على موافقة من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بمد فترة القيد الإفريقى 10 أو 15 يوما عن الموعد المحدد لها، خصوصا أن مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى ستتم إعادتها عقب نهاية بطولة الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذى سيجعل الكاف مجبراً على مد فترة القيد الإفريقى، وعن تطبيق تقنية الفيديو فى الموسم المقبل، أشار إلى أنه سيعمل على هذا الأمر عقب الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية.

كاشفا عن أن اتحاد الكرة يرغب هو الآخر فى تطبيق تلك التقنية للحد من أزمات التحكيم من الأندية. وتدخل أشرف صبحى فى الحديث، مؤكداً أنه يجب أن تسير العلاقة بين الأهلى واتحاد الكرة بشكل جيد، وأن تحكمها العلاقات الطيبة باعتبار أنهما قوتان عظميان فى الكرة المصرية، وطالب أبوريدة بضرورة العمل على تنفيذ مطالب الأهلى، لاسيما أنها تخدم الأندية ككل، وقبل انتهاء الجلسة طلب الخطيب من رئيس اتحاد الكرة الحصول على ضمانات تؤكد تنفيذ وعود أبوريدة فى الاجتماع، وعلى رأسها مد فترة القيد الإفريقى، وذلك بالإعلان بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة الوصول لاتفاق مع الكاف، وخروج قرار رسمى بمد فترة القيد الإفريقى.

وبالرغم من تلك الجلسة استمر النادى الأهلى فى طريقه القانونى، وقدم مذكرة رسمية إلى لجنة التسوية والتحكيم فى اللجنة الأوليمبية للحفاظ على حقوقه، وأكد مصدر داخل النادى لـ«المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة سيستمر فى الخطوات التصعيدية وصولاً للفيفا حتى صدور قرارات رسمية بالذى تم الاتفاق عليه خلال جلسة الخطيب وأبوريدة.

فيما حددت لجنة التسوية والتحكيم جلسة غداً الأربعاء كأول جلسات الاستماع فى شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة.