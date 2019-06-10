شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف سر تأخر «مو» عن معسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى، انضمام محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، إلى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها 21 يونيو الجارى.

كان «مو» قد أرجأ موعد انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى كان محددا له يوم 8 يونيو بسبب رغبته فى الحصول على أكبر قدر من الراحة بعد موسم شاق خاضه مع فريقه الإنجليزى انتهى بحصده لقب بطولة أوروبا، فضلا عن حصول النجم المصرى على لقب هداف الدورى الإنجليزى مناصفة مع ساديو مانى، لاعب ليفربول واوبامينج، مهاجم الأرسنال.

واتفق «صلاح» مع خافيير أجيرى، المدير الفنى، على تأخير انضمامه للمعسكر بضعة أيام حتى يتمكن من الحصول على إجازته الخاصة التى قضاها سواء فى مسقط رأسه بـ«نجريج» أو بمنتجع الجونة.

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واكتفى «مو» بإخطار المدير الفنى للمنتخب الوطنى بمد فترة إجازته خلال اتصال هاتفى بينهما، فى ظل رغبة اللاعب فى التعامل مباشرة مع «أجيرى» الذى يجيد التحدث باللغة الإنجليزية وهو ما يسهل على النجم المصرى التعامل مع مدرب المنتخب الوطنى بعكس ما كان يحدث فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق، الذى كان يحتاج إلى مترجمه الخاص محمود فايز وكان سببا رئيسيا فى إحداث فجوة بين كوبر وصلاح فى الفترة السابقة.

ووفقا لهانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى، فإن «صلاح» ينسق مع المدير الفنى فى مسألة موعد انضمامه للمعسكر، مشيرا إلى أن اللاعب سيتواجد فى برج العرب خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال «رمزى» لـ«المصرى اليوم»: المدير الفنى أخطرنا بأن «مو» فضل الحصول على أكبر قسط من الراحة بعد انتهاء موسمه الشاق، وهو ما لاقى استجابة من جانب «أجيرى» الذى أكد أنه يتولى التنسيق مع اللاعب فى مسألة انضمامه للمعسكر، وشدد «رمزى» على أن المدير الفنى هو المسؤول عن التنسيق مع محمد الننى ومحمد صلاح فى انضمامهما للمعسكر، لافتا إلى أن «الننى» انضم مبكرا قبل «مو» بسبب أن الأخير كان يخوض مباراة نهائى دورى الأبطال، مؤكدا أن اللاعب لن يشارك فى مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بينما لم يتم حسم مشاركته فى مواجهة غينيا الثانية، ونفى رمزى أن يكون صلاح قد طلب الحصول على شارة القيادة خلال بطولة أمم إفريقيا.

فى سياق آخر، يعلن الجهاز الفنى اليوم قائمة المنتخب النهائية حسب الموعد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، حيث من المقرر أن تتضمن القائمة 23 لاعبا فقط بعد استبعاد لاعبين، وعلمت «المصرى اليوم» أن أجيرى استقر على استبعاد محمود الونش مدافع الزمالك أو أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إلى جانب محمد أبوجبل، حارس مرمى سموحة، من المعسكر.

فى شأن مختلف، استقر رأى الجهاز الفنى، بقيادة خافيير أجيرى، على الدفع بجميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر الحالى، فى المباراتين الوديتين من أجل الحكم على مستواهم عن قرب ومنحهم الفرصة كاملة للتعبير عن أنفسهم خلال المواجهتين الوديتين المقررتين أمام تنزانيا وغينيا.