هدرسفيلد يحدد موعد عودة رمضان صبحي للدورى الانجليزى...

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جدة - عمرو شويل كشف نادى هدرسفيلد الانجليزى موعد انتظام لاعبيه وعلى رأسهم الدولى المصري رمضان صبحى لقائمة الفريق التى سيخوض بها استعداداته للموسم الجديد.
وأوضحت عدد من الصحف المهتمة بشئون النادى الانجليزي أن نادي هدرسفيلد حدد الأول من أغسطس المقبل للدخول فى معسكر استعدادى للموسم الجديد.
ويسعى اللاعب الى اقناع مسئولى نادي بالوصول الى صيغة توافقية للرحيل نهائيًا عن صفوف الفريق لصالح النادي الأهلي بعد تألقه مع المارد الأحمر فى النصف الأخير من بطولة الدوري الممتاز.
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