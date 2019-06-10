شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة عن موعد مباراة الأهلى و المقاولون بالجولة الـ33 من عمر الدورى والتى ستقام على ملعب برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب يوم الجمعة 26/7/2019 فى تمام الساعة الثامنة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وكان قد اعلن اتحاد الكرة بيان للرد على بيانات الاهلى لشان موعد المباريات المؤجلة فى الدورى الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسئولياته تجاه كل الاندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد علي انه أوضح كثيراً الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم إستثنائياً يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.