محمد صلاح ينجح في اصطياد سمكة عملاقة بالغردقة...

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جدة - عمرو شويل استطاع النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، فى إصطياد سمكة عملاقة من أعماق البحر الأحمر بالغردقة، خلال قضائه عطلة نهاية الموسم. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" صوره خلال تواجده على يخت أبيض، ونجح فى اصطياد السمكة العملاقة. Advertisements ويتواجد محمد صلاح في الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 وأحرز صلاح هدفا من ضربة جزاء. ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كـأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي في المباراة.

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