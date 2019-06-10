شكرا لقرائتكم "الخليج 365" ينشر جدول مباريات الدوري العام و كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات عن المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام و كأس مصر، التس سوف تستكمل بعد كأس امم افريقيا 2019 بمصر.

و جاءت المواعيد كالتالي:

5c27ab69-5b5a-49db-a449-fc8a16ca9a7a

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر جدول مباريات الدوري العام و كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.