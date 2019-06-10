شكرا لقرائتكم شاشات عملاقة بمراكز الشباب فى القاهرة استعدادا لعرض كاس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يرافقه أحمد عفيفي، المشرف علي الترويج للمنشآت الشبابية، بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأثنين، مركز شباب منشية التحرير للتنسيق على وضع شاشات عرض عملاقة لخدمة الأعضاء لمشاهدة مباريات كاس الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وقام البجيرمي وعفيفي، بعقد جلسة مع خالد كامل رئيس مجلس إدارة المركز وذلك لوضع اللمسات النهائية وأماكن وضع الشاشات فى المركز لعرض المباريات. Advertisements وأشار البجيرمي، أن هناك جولات مستمرة على مراكز شباب القاهرة قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية لتجهيز جميع مراكز شباب العاصمة لمشاهدة مباريات كاس الأمم الأفريقية. ياتى ذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع خطة لعرض جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 فى جميع مراكز الشباب على بمستوى الجمهورية.

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