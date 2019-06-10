شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة فى بيان رسمى : الدوري ينتهى بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصدر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بيانًا حسم فيه مواعيد بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر ليحسم بذلك الجدل الدائر بشأن رفض النادى الأهلى للمواعيد السابقة والخاصة بما جاء في بيان القلعة الحمراء قبل أيام.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي..

الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسئولياته تجاه كل الاندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد علي انه أوضح كثيراً الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم إستثنائياً يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وهو ما زاد من مسئوليتنا جميعاً ، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريباً إحتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل علي نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة..فضلاً عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهداً كبيراً للإنتهاء من بطولة الدوري علي الأقل قبل إنطلاق كأس الأمم.

لكن للاسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة ، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الاخيرة مع كل الأندية.

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لكن المؤكد ايضاً أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الافريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ ، حيث نقف علي مسافة واحدة

من جميع الأندية ونحن نقدِر النادي الاهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسئولي الأندية ونتفهم جيداً أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الامم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الاندية وهي بالطبع مطلب كل الاندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية ، لكن رغبة النادي الاهلي والتي هي رغبتنـا بالاساس بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كـأس الامم الافريقيـة أصبحت تصطدم بالواقع وهو ان الوقت لم يعد سامحاً بذلك كما ان استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الاندية وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية .

والنادي الاهلي والذي نراهن دائماً علي قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الاندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العبء الاكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الامم الافريقية .

وفيما يتعلق بالقيد الافريقي فأن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الافريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من ( 30 يونيو الي 5 أغسطس ) استناداً الي اعادة نهائي دوري الابطال الافريقي .. ويسعي الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو ادبي بالاندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الافريقية في الموسم الجديد .. وفي ذات الوقت فأن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية علي أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الاندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانه لحقوق الجميع وملزمة لكل الاطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة .

وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة ( إيفاب ) لبدء الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الاندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه. . وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصري 2018/2019 .

مع تمنياتنا بالتوفيق للكرة المصرية