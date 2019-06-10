شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض رحيل حارس عرينه في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض جهاز الكرة بالأهلى رحيل علي لطفى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تلقى اللاعب عدداً من العروض المحلية، خاصة بعد ظهوره بشكل طيب بعد حصوله على الفرصة بمباريات الفريق الأحمر.

ويتمسك مسئولو الأهلى بتواجد الحراس الثلاثة الكبار محمد الشناوى وشريف اكرامى وعلى لطفي، فى الوقت الذي أبدت الإدارة الحمراء مرونة فى امكانية خروج الحراس الشباب على سبيل الإعارة، حال تلقى أياً منهم عروض من أندية الدوري الممتاز.

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