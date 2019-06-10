شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يدخل معسكرا مغلقا بهولندا و سلوفينيا 21 يونيو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال الرئيس على دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بهولندا و سلوفينيا بدءا من يوم 21 يونيو الجارى .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر إستعدادا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 و حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا أيضا .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرا .أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال الرئيس على دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بهولندا و سلوفينيا بدءا من يوم 21 يونيو الجارى .

Advertisements

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر إستعدادا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 و حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا أيضا .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرا .