شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام بعد أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة المصري عن مواعيد مباريات الدوري العام بعد بطولة كاس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو على الأراضي المصرية.

ومن ضمن المواعيد التي أعلنها اتحاد الكرة المصري هي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستكون هي الحاسمة في تحديد هوية بطل الدوري العام هذا الموسم.

وسيلتقي الأهلي والزمالك يوم 30 يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري العام، حيث ستقام المباراة في الثامنة مساء على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الزمالك يعتلي صدارة جدول الدوري برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.