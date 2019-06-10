شكرا لقرائتكم أبها يمدد عقد خالد الزيلعي حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد نادي أبها الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي مؤخراً، عقد صانع الألعاب خالد الزيلعي حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد قيادته الفريق للعودة إلى دوري المحترفين بعد غياب 9 أعوام.

وصنع الزيلعي (31 عاماً) 15 هدفاً في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف في مشوار الفريق الذي احتل المركز الأول في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للأندية الدرجة الأولى.

وبدأ الزيلعي مشواره مع أبها حتى 2009 عندما انتقل إلى النصر وبقي مع الأخير 6 مواسم قبل أن ينتقل إلى التعاون والخليج والفيصلي والباطن والرائد، وعاد بعدها إلى أبها ليقوده إلى دوري المحترفين.