شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مستمرة بالقاهرة على مراكز الشباب لعرض مباريات كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف البجيرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يرافقه أحمد عفيفي، المشرف على الترويج للمنشآت الشبابية، بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأثنين، مركز شباب منشية التحرير للتنسيق على وضع شاشات عرض عملاقة لخدمة الأعضاء لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل.

وقام البجيرمى وعفيفي، بعقد جلسة مع خالد كامل رئيس مجلس إدارة المركز وذلك لوضع اللمسات النهائية وأماكن وضع الشاشات فى المركز لعرض المباريات.

وأشار البجيرمي، إلى أن هناك جولات مستمرة على مراكز شباب القاهرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية لتجهيز جميع مراكز شباب العاصمة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

يأتى ذلك بتكليف من تسلم اتحاد الكرة موافقة من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على إجراء محمود البنا الحكم الدولى، اختبار الجرى فى المعسكر الأخير للحكام المشاركين ببطولة أمم أفريقيا رغم استبعاده.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن البنا سيخضع لاختبار الجرى يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، وإن كانت فرصته صعبة فى إدارة مباريات البطولة حتى لو نجح فى الاختبار بعدما استقر "كاف" على ضم إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة، فضلاً عن تزايد فرص جهاد جريشة فى العودة لقائمة حكام كان 2019.

يذكر أن القائمة تضم حتى الآن 5 حكام مصريين هم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه.

وتم وضع خطة لعرض جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 فى جميع مراكز الشباب على بمستوى الجمهورية.