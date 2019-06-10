شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة الصور المتداولة عن المنتخب الأولمبى بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر مسئول باتحاد الكرة حقيقة الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للاعبى المنتخب الأولمبى أثناء تواجدهم فى إحدى المطاعم الليلية فى أوزبكستان.

قال المصدر إنه لا صحة لما يتردد حول سهر لاعبى المنتخب الأولمبى فى أوزبكستان، موضحًا أن الصورة المتداولة كانت أثناء تواجد البعثة فى حفل عشاء أقامته محافظة أنديجان (المدينة التى استضافت المباراة الودية الأولى أمام أوزبكستان)

تابع المصدر أن الحفل شهد تواجد جميع أفراد البعثة وشهد أيضًا عزف الموسيقى المصرية، لكن لم يشهد رقص أو راقصات كما يزعم البعض، وكيف يحدث فى وجود اثنين من نجوم المنتخب يمران بحالة نفسية لوفاة والد كل منهما، مشددًا على أن المعسكر يشهد حالة من الالتزام والانضباط لتحقيق أقصى استفادة فنية منه.

Advertisements

يذكر أن والد ناصر ماهر ووالد أكرم توفيق لاعبي المنتخب الوطنى قد وافتهما المنية منذ أيام قليلة .

وأضاف المصدر أن حفل العشاء شهد حضور الفريقين الأوزبكي والمصري وجميع أفراد البعثة وأعضاء من اتحاد الكرة الأوزبكي ومسئولي مدينة أنديجان التي أقيم بها المباراة الأولى.. وجاء هذا الحفل في إطار الاستقبال الحافل الذي تقابل به بعثة المنتخب الأولمبي منذ لحظة وصوله حيث يرغب المسئولون الأوزباك فى تقوية العلاقات مع مصر.