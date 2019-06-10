شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل على لطفى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض جهاز الكرة بالأهلى رحيل علي لطفى، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تلقى اللاعب عدداً من العروض المحلية، خاصة بعد ظهوره بشكل طيب بعد حصوله على الفرصة بمباريات الفريق الأحمر.

ويتمسك مسئولو الأهلى بتواجد الحراس الثلاثة الكبار محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفي، فى الوقت الذى أبدت الإدارة الحمراء مرونة فى إمكانية خروج الحراس الشباب على سبيل الإعارة، حال تلقى أى منهم عروضا من أندية الدورى الممتاز.