شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على رغبة كمونة.. مدافع المحلة السابق يوقع للمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل على دياب لاعب المنصورة والشرقية وغزل المحلة سابقًا لصفوف نادى المنيا رسميًا فى إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل بالدورى الممتاز ب.

ووقع على دياب للمنيا لمدة موسمين رسميًا فى صفقة انتقال حر ويعد إضافة قوية للمنيا لما يملكه من إمكانيات وخبرات بعدما شارك مع الشرقية بالدوري، بالإضافة إلى نجاحه فى كل الأندية التى شارك معها.

على دياب سبق له اللعب فى أندية المنصورة والشرقية وغزل المحلة ويلعب فى مركز الوسط المهاجم، وقد تعاقدت معه إدارة المنيا بناء على رؤية سمير كمونه المدير الفنى للفريق الذى يعرف إمكانيات اللاعب.