شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على قطع إعارة هذا اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على قطع إعارة أحد لاعبيه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موعد انتهائه بشكل رسمى بعد تألقه والتمسك بوجودة فى قائمة الموسم الجديد. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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