شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين طارق العشرى وحرس الحدود لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، جلسة اليوم مع إدارة النادى لعرض متطلباته بشأن الفترة المقبلة والخاصة بدعم الفريق فى الموسم الجديد بعدما نجح فى قيادة الفريق نحو البقاء بالممتاز وتحقيق نتائج جيدة فى الفترة الأخيرة.

وناقش مسئولو نادى حرس الحدود مع العشرى كل متطلباته بشأن الموسم المقبل من أجل تجنب سيناريو الموسم الحالى فى الدورى الممتاز والذى عانى فيها الفريق فى عدد من مراحله للبقاء فى الدورى والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وكان طارق العشرى قد تلقى بعض العروض المحلية والعربية إلا إن ارتباطه بعلاقة جيدة مع مسئولى نادى حرس الحدود الذى يعتبره بيته جعله يعقد جلسة لرسم سيناريو الموسم المقبل قبل حسم موقفه بشأن الموسم الجديد احترامًا لمسئولى نادى حرس الحدود واتفاقه معهم.