شكرا لقرائتكم خبر عن باولو خارج حسابات العودة للزمالك ومطالبته بإحضار عرض للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للداخلية، من حسابات العودة للفريق الأبيض فى الموسم الجديد، فى ظل استقرار مسئولى النادى الأبيض على إعادة مصطفى محمد المنتهى إعارته لطلائع الجيش فى هذا الخط نظرًا لصغر سن الأخير وظهوره بمستوى متميز مع فريقه.

وطالب مسئولو الزمالك من باولو، إحضار عرض رسمى من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يختار باولو أفضل العروض المقدمة إليه من أجل إتمام رحيله عن قلعة ميت عقبة خلال الصيف المقبل وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الممتاز بعد هبوط الداخلية إلى دورى القسم الثانى، كان اللاعب قد تلقى عروض من طنطا وأسوان وإف سى مصر ولم يحسم موقفه حتى الآن.