لماذا رفض يورجن كلوب الظهور في أشهر برنامج تليفزيوني؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى وسائل إعلامية كثيرة إلى الظفر باستضافة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين، فضلا عن احتلال فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب اعتذر عن عدم قبول الدعوة للظهور في البرنامج التلفزيوني الشهير “جراهام نورتون شو”، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير بالفوز (2- صفر) في النهائي الذي أقيم على ملعب “وانداميتروبوليتانو” معقل فريق أتيتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements

صحيفة “التايمز”، ذكرت أن جراهام نورتون، كان قد وجه الدعوة إلى يورجن كلوب للظهور في برنامجه الذي يبث يوم السبت، لكن المدرب الألماني رفض الدعوة؛ ليظهر بدلاً منه الممثل ستيفن فراي.

المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، برر رفضه وعدم ظهوره في البرنامج واعتذاره لجراهام، بأنه مرتبط بأجازة يريد الاستمتاع بها بعد نهاية موسم طويل وشاق، شهد التواجد في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، والتتويج بلقب دوري الأبطال.

يشار إلى أن ليفربول ظل في منافسه قوية مع مانشستر سيتي، حتى آخر مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي، ثم حصل على المركز الثاني.