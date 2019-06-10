الان تتابع بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.. هل يفوز رونالدو بالكرة الذهبية هذا العام؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
توج المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأورُبية، الأحد، على حساب نظيره الهولندي بهدف نظيف سجله غونزالو غيديش، وأصبحت الأنظار تتجه نحو نجم المنتخب لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، في إمكانية فوزه بالكرة الذهبية هذا العام بعد تحقيقه 3 ألقاب.
ولمح رونالدو في تصريحات لمحطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية عقب المباراة، بأحقيته في الفوز بالكرة الذهبية قائلا: “فزت بـ3 ألقاب (الدوري والسوبر الإيطالي ودوري الأمم الأوروبية)، لم أمر بلحظة في مسيرتي لعبت خلالها بشكل سيئ، أرقامي خلال الـ16 عاما الأخيرة تتحدث عن نفسها”.
ورد على سؤال بشأن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية قائلًا: “ماذا يمكنني أن أفعل أكثر مما فعلت أن لا أحكم على نفسي أنتم من تقوموا بذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.. هل يفوز رونالدو بالكرة الذهبية هذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.