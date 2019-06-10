بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.. هل يفوز رونالدو بالكرة الذهبية هذا العام؟

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

توج المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأورُبية، الأحد، على حساب نظيره الهولندي بهدف نظيف سجله غونزالو غيديش، وأصبحت الأنظار تتجه نحو نجم المنتخب لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، في إمكانية فوزه بالكرة الذهبية هذا العام بعد تحقيقه 3 ألقاب.

ولمح رونالدو في تصريحات لمحطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية عقب المباراة، بأحقيته في الفوز بالكرة الذهبية قائلا: “فزت بـ3 ألقاب (الدوري والسوبر الإيطالي ودوري الأمم الأوروبية)، لم أمر بلحظة في مسيرتي لعبت خلالها بشكل سيئ، أرقامي خلال الـ16 عاما الأخيرة تتحدث عن نفسها”.

ورد على سؤال بشأن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية قائلًا: “ماذا يمكنني أن أفعل أكثر مما فعلت أن لا أحكم على نفسي أنتم من تقوموا بذلك”.