شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض 20 مليون جنيه على المصرى لضم إسلام عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجه إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، أزمة بسبب تمسك إسلام عيسى نجم الفريق بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقية عددا من العروض أبرزها من الأهلى والزمالك وبيراميدز، الذين دخلوا فى سباق للحصول على خدمات اللاعب بعد نجاحه فى فرض نفسه بقوة بتألقه مع الفريق خلال مباريات الدورى الممتاز، بينما يرفض مجلس إدارة النادى التفريط فى اللاعب لحاجة الفريق إلى جهوده فى الموسم الجديد الذى يتطلع للمنافسة فيه على البطولات التى يشارك فيها خاصة بعد نجاحه فى إنهاء الموسم الحالى فى المركز الرابع بعد التعثر الذى عانى منه الفريق عقب رحيل حسام حسن، قبل أن يعود الفريق البورسعيدى للمنافسة من جديد بعد تولى إيهاب جلال المسؤولية.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الاول بضرورة ترضية اللاعب ماليا من جانب مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية على أساس أنه أحد العناصر الأساسية التى اعتمد عليها الجهاز الفنى خلال الفترة السابقة، وكان له دور مؤثر فى تمكن المصرى من المنافسة على المربع الذهبى.

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ووفقا لمصدر مطلع فإن الأهلى عرض 20 مليون جنيه، بجانب انتقال 3 لاعبين من الأهلى إلى صفوف الفريق البورسعيدى مقابل ضم عيسى، بينما يضغط الزمالك وبيراميدز على إدارة المصرى للحصول على موافقتها للتعاقد مع اللاعب.

وانضم إسلام عيسى إلى المصرى قادمًا من فريق النصر القاهرى، خلال انتقالات يناير قبل الماضية بعقد يمتد لـ5 مواسم ونصف، مقابل 10 ملايين جنيه.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس إدارة المصرى عن حل سريع لأزمة المستحقات والمديونيات المتأخرة لعدد من لاعبيه السابقين، مثل محمود شاكر عبدالفتاح، وأحمد داودا، وعبدالعزيز توفيق، وإسلام صالح، وأحمد العجوز، حتى يسمح له بقيد صفقاته الجديدة، لكن فى الوقت نفسه تبقى الأزمة المالية التى تحيط بالنادى مشكلة تهدد الفريق فيما يتعلق بهذا الجانب، فيما يجتمع مسؤولو النادى مع إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة للإعداد للموسم الجديد والذى يسعى من خلاله المصرى للمنافسة على البطولات ومناقشة أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق بجانب تحديد موعد بداية الإعداد للموسم الجديد وحسم اللاعبين المقرر استبعادهم من قائمة الفريق، بجانب إعداد لائحة جديدة للفريق بناء على طلب المدير الفنى لرغبته فى تحفيز اللاعبين بمكافآت مغرية لبدء الموسم بقوة، ويعكف جلال على كتابة التقرير الفنى للفريق لعرضه خلال الاجتماع من أجل الاستقرار على الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، لا سيما أن المدير الفنى يأمل فى الاستمرار فى المربع الذهبى، فضلا عن المنافسة على بطولة الكونفيدرالية والوصول إلى المربع الذهبى فى النسخة الجديدة التى سيتم خوضها الموسم المقبل.