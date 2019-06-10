النصر يلاحق أهلاويا ويعيد العمري من الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يجري نادي النصر اتصالات عدة مع عدة نجوم محليين، على رأسهم حسين المقهوي نجم نادي الأهلي، ويعمل على عودة المعار لنادي الوحدة عبدالإله العمري، بعد أن تضمن تقرير المدرب فيتوريا الاستغناء عن إبراهيم غالب الذي انتهت علاقته بالنصر، وعدم التجديد للمعار لنادي الرائد خالد الغامدي، وفك الارتباط وإجراء مخالصات عاجلة مع المغربي فوزير وكاباننغا وعبدالله الأسطا وعبدالله العنزي وعبدالله مادو .
تتجه النية داخل البيت النصراوي للاستغناء عن المدافع البرازيلي برونو، وفق تقرير رفعه المدرب البرتغالي فيتوريا، على خلفية إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين بدلا من 8 إضافة إلى لاعب مواليد واحد، وأبرز تقرير المدرب للموسم المقبل، عدم حاجة بطل الدوري إلى النجم النيجيري أحمد موسى الذي كلف خزائن النصر الملايين، إضافة إلى حارس المرمى الأسترالي جونز.
وأكدت المصادر أن أبرز الملفات المتعلقة على طاولة النصر لن تعتمد إلا بعد تاريخ 17 يونيو حيث موعد تزكية رئيس نادي النصر سعود السويلم مدة 4 سنوات، مما يؤكد أن تغيرات النصر الموسم القادم على صعيد الملف الأجنبي لن تشمل سوى تسويق عقد أحمد موسى ورحيله إلى الدوري الصيني والتعاقد مع بديل له.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النصر، والتي يود فيتوريا تدعيم صفوفه، نجم نادي الهلال البيروفي كاريلو المعار من نادي بنفيكا البرتغالي والتعاقد مع حارس مرمى بعد الفراغ من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر الشهر الحالي.
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