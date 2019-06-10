المسعد: الأخضر سيتأهل عبر إيران وقطر وسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد أن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة قادر على التأهل لنهائيات البطولة الآسيوية، رغم وقوعه في المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست المجموعة (E) إلى جانب منتخبات «إيران، قطر، سوريا».
وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية لمنتخب كرة السلة لخوض غمار تصفيات البطولة والتأهل إلى نهائيات آسيا في الصين.
يذكر أن التصفيات النهائية ستلعب بنظام الذهاب والإياب، وكل فريق سيلعب أمام منافسه مباراتين، ليصبح إجمالي عدد المباريات لكل منتخب ست مباريات، وستلعب مباريات المجموعات خلال نوفمبر 2019، وفبراير 2020، ونوفمبر 2020.
نظام التأهل إلى كأس آسيا
- يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى بطولة كأس آسيا
- تلعب الفرق الـ 6 أصحاب المركز الثالث في المجموعات بطولة مجمعة من دور واحد وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى
- يصبح مجموع المنتخبات المتأهلة 16 منتخبا
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