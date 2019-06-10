19 يونيو القوائم النهائية لانتخابات القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تعلن في الـ 19 من يونيو الحالي قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم «الدورة الرابعة»، والتي ضمت مرشحا واحدا لكل من منصبي الرئيس ونائبه، مقابل 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وضمت القائمة الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد ياسر المسحل، فيما ضمت القائمة لمنصب نائب الرئيس خالد الثبيتي، وضمت قائمة الأعضاء كلا من أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد بن مقرن وعبدالله كبوها وعبدالعزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.



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