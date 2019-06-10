مفاجأة في الهلال.. والحائلي أول مرشحي الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لم تشهد العملية الانتخابية لرئاسة الأندية السعودية المحترفة دخول أسماء جديدة، باستثناء نادي الهلال الذي ترشح لرئاسته فهد بن نافل الذي يعد أحدث الوجوه التي طرقت مجال الرياضة، فيما يعد أنمار الحائلي أول المرشحين لرئاسة الاتحاد، وسط توقعات بتقدم عدد من الأسماء، وبات عبد الإله مؤمنة المرشح الوحيد للنادي الأهلي، وسط توقعات بأن تشهد الساعات المقبلة تقدم مرشحين آخرين، حيث يجري غلق باب الترشيحات مساء اليوم، تمهيدا لعقد الجمعيات العمومية للأندية الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة يوم واحد، قبل اعتماد مجلس الإدارة الجديد من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وقدم أنمار الحائلي أوراق ترشحه بشكل رسمي لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي مساء أمس الأول، ليكمل عدد 17 مرشحا لرئاسة الأندية، وظهر الحائلي في مقر النادي، لاستكمال الأوراق الخاصة بترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات، ويتوقع أن يستمر عدد من رؤساء الأندية في مناصبهم خلال الفترة المقبلة بتزكية من الجمعية العمومية، بعد أن قررت الهيئة العامة للرياضة إلغاء عملية التكليف وعقد الانتخابات.

النصر:سعود السويلم (مرشح)

الهلال: فهد بن نافل (مرشح)

الشباب:خالد البلطان (مرشح)

الاتحاد: أنمار الحائلي (مرشح جديد)

الأهلي:عبدالإله مؤمنة (مرشح جديد)

التعاون: محمد القاسم (مستمر)

الرائد: فهد المطوع (مرشح)

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الاتفاق: خالد الدبل (مرشح)

الفيصلي: فهد المدلج (مرشح)

الفيحاء:سعود الشلهوب (مرشح)

عبدالله أحمد أبانمي (مرشح جديد)

الفتح: سعد العفالق (مرشح)

ضمك: صالح أبونخاع (مستمر)

أبها:أحمد الحديثي (مستمر)

الحزم: عبدالله المقحم (مستمر)

العدالة: عبدالعزيز المضحي (مستمر)

الوحدة: حازم اللحياني (مرشح)