شكرا لقرائتكم منتخب تنزانيا يصل إلى القاهرة للقاء المنتخب الوطنى وديا الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه منتخب تنزانيا إلى الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا مساء الخميس على ستاد برج العرب استعدادا لأمم افريقيا 2019.

ووصلت بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى، ليصبح أول فريق يصل القاهرة للمشاركة فى البطولة التى تنطلق بعد 11 يوما من الأن، حيث تعد تلك المشاركة هى الثانية فى تاريخ الفريق الذى يقوده المدرب النيجيرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، والذى استدعى 32 لاعبًا للقائمة الأولية ومن بينهم يحيى زايد مهاجم الإسبماعيلى قبل الاستقرار على 23 لاعبا فقط للمشاركة فى البطولة.

ويستضيف المركز الأولمبى بالمعادى تدريبات المنتخب التنزانى لكرة القدم، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 ، ويلتقى منتخب تنزانيا مع منتخب مصر وديا الخميس المقبل ببرج العرب استعدادا للبطولة بحضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية