شكرا لقرائتكم "نمبر وان".. الأهلى يحتفل بمليون متابع لحسابه بالإنجليزية على تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل النادى الأهلى، بوصول الحساب الرسمى باللغة الإنجليزية على "تويتر" لمليون متابع، حيث قالت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على "فيس بوك": "رسميا الآن لدينا حساب اللغة الإنجليزية عبر تويتر، ووصلنا لمليون متابع حتى الأن". Advertisements جاء ذلك فى ظل الخلاف المستمر بين الأهلى واتحاد الكرة، حيث طلب الأحمر انهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نمبر وان".. الأهلى يحتفل بمليون متابع لحسابه بالإنجليزية على تويتر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.