شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا محليا فى الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الزمالك للدخول في معسكر محلي فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، على أن يدخل الفريق معسكرا خارجيا بعد ذلك، من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم جانبا فنيا سيتم استكمال فى المعسكر الخارجى.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الجارية جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك من أجل الوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

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ويستعد الزمالك لخوض الـ3 مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.